Инвестор Марк Мобиус скончался в Сингапуре в возрасте 89 лет

Москва15 апр Вести.Известный специалист по инвестициям в развивающиеся рынки Марк Мобиус скончался в среду на 90-м году жизни.

Согласно публикации на странице инвестора в LinkedIn от его пресс-секретаря Кайли Вонг, управление компанией Mobius Investments теперь перейдет к его партнерам.

Один из них, Джон Ниния, в комментарии Bloomberg уточнил, что смерть Мобиуса наступила в Сингапуре.

Более трех десятилетий Мобиус руководил подразделением по развивающимся рынкам в инвестиционном фонде Franklin Templeton Investments, став ключевой фигурой в популяризации инвестиций в Африку, Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку.

Он запустил один из первых в мире паевых фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, и возглавлял его до 2016 года.