Инженеру РЖД предъявлено обвинение после схода поезда с 80 пострадавшими

Москва17 апр Вести.В Ульяновской области предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса "ЭРА+". Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ). Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России в мессенджере MAX.

Предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО "РЖД" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ говорится в публикации

По данным следствия, 27 марта 2026 года инженер получил расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна на участке с 888 по 1078 километр Куйбышевской железной дороги. Выявив дефекты, он не инициировал более детальный контроль.

3 апреля на 953 километре перегона Путевой - Бряндино при следовании поезда №302 Москва - Челябинск произошел сход 8 вагонов из-за излома рельса в связи с наличием дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы.

В результате ЧП пострадали более 80 пассажиров, в том числе дети. Повреждена инфраструктура РЖД, ущерб устанавливается.

Допрошено более 100 свидетелей, назначено свыше 80 экспертиз. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование дела продолжается.