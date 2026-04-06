Москва6 апр Вести.Иранские военные атаковали американский десантный корабль LHA7 и вынудили его отступить. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что на LHA7 находятся порядка 5 тысяч моряков и пехотинцев США.

Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США... подвергся ракетным ударам, после которых был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана сообщили в КСИР

Иранские военные отметили, что движение судов в Ормузском проливе и активность в водах Персидского залива находится под наблюдением КСИР.