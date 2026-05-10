Иран поздравил Левитт с рождением дочери и напомнил о жертвах удара США

Москва10 мая Вести.Посольство Ирана в Армении опубликовало сообщение в соцсети X, поздравив пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери и одновременно напомнив об атаке США на начальную школу для девочек в Минабе.

В публикации дипломаты подчеркнули, что "дети невинны и достойны любви", и обратили внимание на 168 погибших девочек, ставших жертвами удара США.

Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей говорится в сообщении, адресованном Левитт

28-летняя пресс-секретаря Белого дома стала мамой во второй раз, родив дочь от 60-летнего строительного магната Николаса Риччио.

Атака по начальной школе в Минабе произошла 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране прошли похороны 168 детей, погибших в результате удара.