Москва5 апр Вести.Один из топливных резервуаров нефтегазовой компании Bapco Energies в Бахрейне попал под удар иранского беспилотника. Такую информацию распространило Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел утром 5 апреля. После удара в одном из резервуаров возник пожар.

[Атака беспилотника] привела к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль сказано в материале

На данный момент в компании оценивают размер нанесенного ущерба.

28 февраля началась крупная американо-израильская военная операция против Ирана. Погибли сотни человек, включая детей. В ответ исламская республика начала атаковать территорию Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке.