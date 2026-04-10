Москва10 апр Вести.Война на Ближнем Востоке ударила по украинским фермерам, экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины может сократиться на 40%, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

Отмечается, что украинские фермеры столкнулись с кризисом из-за резкого роста цен на удобрения и топливо. Последнее на фоне иранского конфликта стало стоить почти в два раза дороже, говорится в публикации.

Наш экспортный потенциал может существенно снизиться. В этом году он сократится на 15-20%, а если ситуация сохранится, то может достичь 40% сказал агентству украинский аграрий Николай Малиенко

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила, что Украина стала одной из наиболее пострадавших от обострения войны на Ближнем Востоке стран. Журналисты отметили, что подорожание удобрений может сократить ВВП страны на 0,6%, так как она зависит от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Позднее журналист Такер Карлсон предупредил, что иранский конфликт спровоцирует глобальную нехватку продовольствия и "великую депрессию" по всему земному шару, поскольку под угрозой находятся поставки трети удобрений и пятой части энергоресурсов на мировой рынок.