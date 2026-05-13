Во время пожара в Севастополе эвакуированы 25 жильцов и спасены 4 человека

Москва13 мая Вести.В селе Штурмовое в Севастополе вспыхнул многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

Прибывшие пожарные установили, что площадь возгорания составляет 16 квадратных метров.

На тушение подали стволы. Параллельно из квартир дома эвакуировали 25 человек, в том числе 7 детей говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, пожарные спасли четырех жильцов, их эвакуировали с применением устройств защиты органов дыхания.

Возгорание ликвидировано. Причины возникновения пожара, повредившего три балкона на двух этажах, устанавливаются.