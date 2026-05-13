Москва13 маяВести.В селе Штурмовое в Севастополе вспыхнул многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.
Прибывшие пожарные установили, что площадь возгорания составляет 16 квадратных метров.
На тушение подали стволы. Параллельно из квартир дома эвакуировали 25 человек, в том числе 7 детейговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
Кроме того, пожарные спасли четырех жильцов, их эвакуировали с применением устройств защиты органов дыхания.
Возгорание ликвидировано. Причины возникновения пожара, повредившего три балкона на двух этажах, устанавливаются.