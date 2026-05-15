Больше 200 человек эвакуировали из медлаборатории в Москве из-за светильника

Москва15 мая Вести.Из отделения Клинического центра имени Сеченова в центре Москвы утром 15 мая пришлось эвакуировать больше 200 человек, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель экстренных служб столицы, причиной стал загоревшийся в лаборатории светильник.

Произошло загорание светильника в лаборатории больницы по адресу: Абрикосовский переулок, дом 1, строение 1 говорится в сообщении

В целях безопасности из здания эвакуировали около 230 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия дежурных подразделений спасателей. Сведений о пострадавших не поступало, уточнил источник.