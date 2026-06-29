Из Владивостока в Оренбург отправили четырех пингвинов Гумбольдта Россельхознадзор проконтролировал отправку пингвинов Гумбольдта в Оренбург

Москва29 июн Вести.Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при отправке четырех пингвинов Гумбольдта из международного аэропорта Владивостока.

Морские птицы — два самца (в возрасте 2 и 1 год) и две самки (3,5 и 2 года) — ранее содержались в Приморском океанариуме и теперь направлены для дальнейшего проживания в океанариум Оренбурга, говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

Перед вылетом пингвины прошли полный комплекс необходимых процедур: иммунизацию, обработку и клинический осмотр ветеринарным врачом. По итогам обследований было подтверждено, что птицы здоровы.

Отправка осуществлялась с оформлением всех ветеринарных сопроводительных документов в системе "Меркурий", маршрут перевозки был предварительно согласован. Россельхознадзор проконтролировал соблюдение всех ветеринарных норм и требований при транспортировке животных.