Москва20 апрВести.В результате непогоды в Чувашской Республике произошло аварийное отключение электроэнергии, свыше 15 тысяч человек остались без света, сообщила пресс-служба министерства ГО и ЧС региона в мессенджере МАХ.
Без электричества остались 58 населенных пунктов в Моргаушском, Чебоксарском, Красночетайском и Красноармейском муниципальных округах.
Всего под отключение электроэнергии попали 6,5 тысячи жилых домов, более 15 тысяч человек и 33 социально значимых объектаотметили в пресс-службе
Последствия аварии ликвидируют силами шести бригад, 18 человек и шести единиц техники. Созданы также дополнительные аварийные бригады.