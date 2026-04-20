Москва20 апрВести.В результате непогоды в Чувашской Республике произошло аварийное отключение электроэнергии, свыше 15 тысяч человек остались без света, сообщила пресс-служба министерства ГО и ЧС региона в мессенджере МАХ.

Без электричества остались 58 населенных пунктов в Моргаушском, Чебоксарском, Красночетайском и Красноармейском муниципальных округах.

Всего под отключение электроэнергии попали 6,5 тысячи жилых домов, более 15 тысяч человек и 33 социально значимых объекта

отметили в пресс-службе

Последствия аварии ликвидируют силами шести бригад, 18 человек и шести единиц техники. Созданы также дополнительные аварийные бригады.