Москва22 июнВести.В поселке городского типа Александровка, входящем в состав Донецка, а также примыкающем к нему селе Кременец 1800 абонентов остались без электричества из-за аварии на электросетях в Петровском районе столицы ДНР, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.
По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Петровском районе произошло автоматическое отключение 21 трансформаторной подстанциинаписал он в мессенджере MAX
Проводятся работы по ликвидации последствий аварии.