Более 214 тысяч петербуржцев не смогли выехать за границу из-за долгов

Москва23 апр Вести.Более 214 тысяч жителей Северной столицы не могут выехать за границу из-за накопленных долгов. Об этом сообщает РБК.

Приставы имеют право ограничить выезд при долге от 30 тысяч рублей. Если речь идет об алиментах и возмещении вреда, достаточно не заплатить 10 тысяч рублей. Также выезд запрещен призывникам с момента, когда повестка размещена в специальном реестре.

С начала года приставы вынесли уже более 27 тысяч постановлений об ограничении выезда. Благодаря этой мере взыскано почти 847 миллионов рублей различных задолженностей говорится в сообщении

Сейчас в Петербурге 8,5 тысяч должников по алиментам. С них взыскано около 19 миллионов рублей.