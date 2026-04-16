Из-за временных ограничений в Сочи самолет из Казани перенаправили в Минводы Самолет Казань – Сочи из-за ограничений сел в Минводах

Москва16 апр Вести.Пассажирский рейс N4-412 авиакомпании Nordwind, следовавший сегодня утром из Казани в Сочи, не смог приземлиться в пункте назначения и был перенаправлен в Минводы, сообщает "АиФ" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Из-за временных ограничений, введенных на юге России, лайнер ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды говорится в публикации

Ранее сегодня сообщалось о введении временных ограничений в нескольких авиагаванях юга России, в том числе в Сочи.

В районе 7 утра Росавиация проинформировала, что они были сняты, но судя по онлайн-табло сочинского аэропорта, некоторые рейсы на прилет до сих пор задерживаются.