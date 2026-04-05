Москва5 апр Вести.Израильские самолеты снова совершают воздушные рейды на южные районы ливанской столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, было совершено четыре авианалета на следующие кварталы: Гобейри, Джнах, Кафаат и Харет-Хорейк.

В материале агентства также сказано, что Израиль нанес точечные удары по нескольким зданиям, где "находятся объекты" "Хезболлы" и "проживают ее сторонники". Помимо этого, была уничтожена автозаправка на проспекте Хади Насруллы, принадлежащая компании "Аль-Аман".

28 февраля началась военная кампания Израиля и США против Ирана. В ответ Иран стал бить по территории Израиля и по базам США на Ближнем Востоке. В начале марта к обмену ударами с Израилем присоединился Ливан.