Москва5 апрВести.Израильские самолеты снова совершают воздушные рейды на южные районы ливанской столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, было совершено четыре авианалета на следующие кварталы: Гобейри, Джнах, Кафаат и Харет-Хорейк.
В материале агентства также сказано, что Израиль нанес точечные удары по нескольким зданиям, где "находятся объекты" "Хезболлы" и "проживают ее сторонники". Помимо этого, была уничтожена автозаправка на проспекте Хади Насруллы, принадлежащая компании "Аль-Аман".
28 февраля началась военная кампания Израиля и США против Ирана. В ответ Иран стал бить по территории Израиля и по базам США на Ближнем Востоке. В начале марта к обмену ударами с Израилем присоединился Ливан.