Москва12 мая Вести.Апелляционная жалоба адвокатов об изъятии активов Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей, поступила в Тверской суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Ранее, 23 марта, суд признал экстремистским и запретил деятельность объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс", так как по данным Генпрокуратуры этот фонд финансировал украинские организации, которые отправляют деньги ВСУ. Постановлением суда у инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц было изъято имущество на сумму около 8 миллиардов рублей - в том числе недвижимость и земельные участки в Москве и Подмосковье, а также более 7 миллиардов рублей на банковских счетах.

Адвокат Галицкого Кира Корума заявляла, что защита не согласна с этим решением.

Мы не согласны с решением суда, будем его обжаловать. Мы представили огромный массив доказательств, с очевидностью подтверждающий отсутствие какой-либо экстремистской деятельности Галицкого, административным истцом данный массив никак не был опровергнут отметила Кира Корума

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.