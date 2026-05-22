В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты гражданской авиации

Калужский аэропорт Грабцево заработал без ограничений

Москва22 мая Вести.В воздушном пространстве Калуги возобновляется гражданское авиасообщение. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Росавиация сообщила о снятии ограничений в небе над регионом.

Аэропорт Калуга (Грабцево): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в MAX

Меры аргументировались необходимостью обеспечения безопасности при осуществлении полетов. Они продержались в воздушной гавани города с 7 утра 22 мая.