Москва22 маяВести.В воздушном пространстве Калуги возобновляется гражданское авиасообщение. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Росавиация сообщила о снятии ограничений в небе над регионом.
Аэропорт Калуга (Грабцево): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в MAX
Меры аргументировались необходимостью обеспечения безопасности при осуществлении полетов. Они продержались в воздушной гавани города с 7 утра 22 мая.