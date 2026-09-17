Губернатор Солодов договорился о покупке оборудования для защиты от БПЛА

Камчатка закупает оборудование для защиты от беспилотников Губернатор Солодов договорился о покупке оборудования для защиты от БПЛА

Москва17 сен Вести.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорился о закупке в Тульской области оборудования для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В публикации отмечается, что Камчатка является стратегически важным регионом, где должна быть обеспечена готовность к реагированию на любые угрозы и внештатные ситуации.

Была достигнута договоренность о закупке Камчатским краем радиолокационного оборудования, которое будет использовано для защиты объектов энергетики и топливного комплекса. Уже есть договоренность, что на эти цели будут привлечены внебюджетные средства уточнил заместитель главы администрации губернатора края Алексей Кравченко, слова которого приводятся в официальном канале руководителя региона на платформе MAX

Как пояснили в пресс-службе губернатора, Тульская область является лидером по эффективности прикрытия объектов энергетического комплекса от атак БПЛА.