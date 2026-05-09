Каноист из Чехии не пришел на церемонию награждения из-за россиянина Чешский каноист Фукса пропустил совместную с россиянином церемонию награждения

Москва9 мая Вести.Чешский каноист Мартин Фукса пропустил церемонию награждения призеров этапа Кубка мира в Венгрии, в ходе которой ему, а также российскому спортсмену Захару Петрову должны были вручить по золотой медали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из зрителей.

Изначально чешского каноиста признали победителем заезда на 1000 метров, а россиянин занял второе место с отставанием в 0,01 секунды. Однако после тщательного пересмотра фотофиниша судьи приняли решение отдать золото обоим спортсменам. Третьим стал каноист из Италии Габриэле Казадеи.

Организаторы соревнований решили наградить призеров в мужском каноэ на этой дистанции в самом конце медальной церемонии. На ней, как утверждается, присутствовали только россиянин и итальянец.

Захару Петрову 23 года, спортсмен является пятикратным чемпионом мира. Фукса - олимпийский чемпион 2024 года на дистанции 1000 метров. Он также обладает тремя золотыми наградами чемпионатов мира.