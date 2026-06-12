В Новосибирской области сняли карантин по заразной болезни животных

Карантин, введенный в Новосибирской области из-за болезни животных, снят В Новосибирской области сняли карантин по заразной болезни животных

Москва12 июн Вести.Власти Новосибирской области отменили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки заразной болезни, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Ведомство разрешило реализацию на территории региона мяса животных, в том числе говядины, и иной продукции животного происхождения, которая прошла ветеринарный контроль.

Распоряжениями Губернатора Новосибирской области все карантинные ограничения, введенные в связи с заразной болезнью сельскохозяйственных животных, отменены сказано в сообщении

Кроме того, разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по территории региона под контролем ветеринаров.

Специалисты продолжают работу над беспрепятственным перемещением и реализацией живых животных и продукции животного происхождения за пределами региона.