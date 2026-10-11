Четыре человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Кузбассе

Карета скорой столкнулась с машиной и опрокинулась в Кузбассе, есть пострадавшие Четыре человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Кузбассе

Москва11 окт Вести.Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой в Белово Кемеровской области. В результате пострадали 4 человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кузбассу.

ДТП произошло вечером 11 октября, в воскресенье, на перекрестке улиц Ленина и Юбилейной. Медики ехали на вызов к пациенту. От удара их машина перевернулась.

Произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который ехал по улице Ленина на вызов с включенными световыми спецсигналами на запрещающий сигнал светофора, и иномарки Lifan, двигавшейся по улице Юбилейной… Водители обоих транспортных средств, а также 2 фельдшера скорой получили травмы различной степени тяжести говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.