Карл III может стать последним королем в Великобритании

Москва11 апр Вести.Репутация британской королевской семьи достигла критически низкого уровня. Это может привести к тому, что король Карл III станет последним монархом в истории страны.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Вероятно, что после смерти Карла пройдет референдум по поводу сохранения монархии, а он сам человек не очень здоровый, так что речь — о недалеком будущем заявил политик на полях Московского экономического форума.

Он отметил, что покойная королева Елизавета II пользовалась уважением среди британцев. Однако скандалы, возникшие в последние годы ее жизни и после кончины монаршей особы, серьезно подорвали доверие к семье Виндзоров.

Одним из самых резонансных инцидентов стало разоблачение связей брата Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном, что нанесло огромный урон репутации династии.

Я абсолютно уверен, что к концу века монархия (в Британии – прим. ред.) исчезнет поделился мнением Гэллоуэй

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фотография бывшего принца Эндрю в Лувре станет предвестником конца британской короны.