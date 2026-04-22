Москва22 апр Вести.В суд поступила кассационная жалоба на решения об изъятии в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, его родственников и подконтрольных компаний. Об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В декабре Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в казну активы общей стоимостью около 1,3 млрд рублей. В феврале апелляционная инстанция Мосгорсуда вернула бывшему чиновнику дом и участок в деревне Раздоры Одинцовского района.

Зарегистрирована кассационная жалоба говорится в материалах суда

Дата рассмотрения пока не назначена.

В перечень изъятого попали более 40 земельных участков и объектов недвижимости, около 20 автомобилей (включая раритетные), мотоциклы, коллекционное оружие, картины, десятки брендовых часов и ювелирные изделия. Среди прочего — особняк в Чистом переулке площадью 645,5 кв. метра с кадастровой стоимостью свыше 136 млн рублей, оформленный на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо". Единственным исключением стал Bentley бывшей супруги чиновника Светланы Захаровой — этот автомобиль суд изымать не стал.