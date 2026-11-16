Москва16 ноя Вести.Цифровизация позволила перевести лицензии на пользование недрами в электронный формат и связать их с основными этапами освоения месторождений, что повысило эффективность управления отраслью. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

По его словам, сейчас лицензия представляет собой запись в электронном реестре, в которой отражаются все этапы ее действия.

Мы воспринимаем цифровизацию не как самоцель. Это модно, конечно, но на самом деле цифровизация нужна для того, чтобы повышать эффективность работы. У нас основной инструмент управления недропользователями – это лицензия. Мы даем лицензию на право пользования недрами, они там производят геоизлучение или добывают по ней… У нас примерно 90 тысяч лицензий в стране на недропользование, 24 тысячи – это те, которыми Роснедра управляют... По нашему законодательству, недропользователь должен разработать проект геологоразведки, утвердить запасы в государственной комиссии по запасам, разработать технический проект отработки месторождений. Вся цепочка позволяет ему начать добычу... лицензия теперь связана и с этими событиями подчеркнул он

Казанов также отметил, что перевод процедур в электронный формат позволил сократить сроки оформления и прохождения этапов по каждой лицензии примерно вдвое – в среднем на 78 дней. С учетом 90 тысяч действующих лицензий общая экономия времени составила около 8 миллионов дней.