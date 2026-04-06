Над Курской областью за сутки ликвидированы 17 украинских дронов

Москва6 апр Вести.В небе над Курской областью за минувшие сутки уничтожены 17 дронов ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX.

Всего в период с 09.00 5 апреля до 07.00 6 апреля сбито 17 вражеских беспилотников различного типа. 13 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. говорится в сообщении

Противник 4 раза атаковал территорию региона при помощи сброса взрывных устройств беспилотниками.

В Беловском районе в селе Белица в результате атак пострадал мужчина, жилой дом сгорел. В Рыльске Рыльского района посечены осколками кузовы двух автомобилей, повреждены крыша, окна и навес одного домовладения.

По предварительным данным, никто не погиб.