Москва15 апрВести.В двухэтажной мастерской в Новой Москве взорвались газовые баллоны, пострадал ее владелец, сообщает РЕН со ссылкой на собственный источник.
По сведениям издания, пожар распространился на 300 квадратных метров. Жители соседнего дома были эвакуированы.
Подсобное хозяйство полностью выгорело. Владельца … госпитализируют, он обгорелговорится в сообщении в Telegram-канале
На месте ЧП работают экстренные службы, пожару присвоен первый ранг.
На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило постройку и резные деревянные фигурки, которые остались в уцелевшей части хозяйства.
На официальных ресурсах экстренных служб информации об этом происшествии пока нет.