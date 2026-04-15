РЕН: в мастерской в Новой Москве взорвались газовые баллоны, произошел пожар

Москва15 апр Вести.В двухэтажной мастерской в Новой Москве взорвались газовые баллоны, пострадал ее владелец, сообщает РЕН со ссылкой на собственный источник.

По сведениям издания, пожар распространился на 300 квадратных метров. Жители соседнего дома были эвакуированы.

Подсобное хозяйство полностью выгорело. Владельца … госпитализируют, он обгорел говорится в сообщении в Telegram-канале

На месте ЧП работают экстренные службы, пожару присвоен первый ранг.

На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило постройку и резные деревянные фигурки, которые остались в уцелевшей части хозяйства.

На официальных ресурсах экстренных служб информации об этом происшествии пока нет.