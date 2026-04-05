Москва5 апр Вести.Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) управляют американцы, именно они дали команду о приостановке расследований. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".

Политик считает, что коррупционные расследования на Украине прекратились по приказу американцев.

Хозяин не дает команды окончательно, потому что НАБУ управляют американцы. Давайте говорить откровенно. Почему-то так хорошо резко начали, а потом остановились… Тормознули, поправили, на цепь взяли и сказали: вот так будете двигаться прокомментировал Олейник

По его словам, европейские лидеры также молчат, потому что находятся в доле с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Задают вопрос [президенту Франции Эммануэлю] Макрону и говорят: "На Украине коррупция, НАБУ". Он отвечает: "Да, это нехорошо". Так может говорить президент, если крадут деньги украинских налогоплательщиков. Но когда крадут деньги налогоплательщиков Франции, Германии, Америки, то он должен возмутиться. А почему не возмущается? А потому что в доле. Там доли и у [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен, и у [главы евродипломатии] Кайи Каллас, потому что Украина используется как прачечная. Туда бросили, там отмыли считает экс-депутат Рады

Ранее генеральный директор НТВ (2004-2015 г.г.), главный редактор программы "Вести" (2002-2004 г.г.) Владимир Кулистиков заявил, что коррупция на Украине – это сложившаяся практика деятельности местных депутатов, она существует изначально в украинском парламенте.