Москва19 апр Вести.Находящаяся под контролем повстанцев Сана может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать достижению мира, заявил Al Jazeera замминистра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи.

По его словам, если йеменские хуситы перекроют пролив, никто в мире не сможет его открыть. Он призвал Трампа и поддерживающие его страны немедленно прекратить все действия, препятствующие миру.

Ранее сообщалось, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана.