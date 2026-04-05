Хуситы нанесли удары по аэропорту "Бен-Гурион" в Израиле

Хуситы ударили по аэропорту и военным объектам в Израиле

Москва5 апр Вести.Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло удары по аэропорту "Бен-Гурион" и ряду военных объектов в Израиле, заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Атака на объекты Израиля проведена совместно с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), армией Ирана и ливанской группировкой "Хезболла".

Провели пятую военную операцию при помощи баллистической ракеты и нескольких дронов, нанеся удары по аэропорту им. Бен-Гуриона в районе Тель-Авива и военным объектам уточнил Сариа

Йеменские хуситы нанесли 28 марта удары с использованием баллистических ракет по военным объектам на юге Израиля.

Между тем агентство Tasnim сообщило, что присоединение хуситов к конфликту на Ближнем Востоке означает, что врагов Ирана ожидают "сюрпризы". Больше всего противники Тегерана боятся возможного закрытия Баб-эль-Мандебского пролива.