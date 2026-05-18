Хуснуллин предупредил о рисках для строительства при снижении выдачи ипотеки

Москва18 мая Вести.Запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, которые приводит РИА Новости, дальнейшее давление на строительный рынок, в том числе возможное снижение объемов ипотечного кредитования на фоне изменения условий семейной ипотеки, может создать серьезные риски для всей отрасли.

Мы запас прочности свой, который у нас был – у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли сказал Хуснуллин

Вице-премьер напомнил, что строительная сфера во многом зависит от средств дольщиков, поэтому власти должны обеспечить завершение всех проектов без рисков для населения.

Он также отметил высокий вклад отрасли в экономику: остановка строительства затронет металлургию, производителей стройматериалов и региональные бюджеты. По его оценке, доля строительного сектора в доходах регионов составляет от 15% до 21%, а один рубль инвестиций в стройку приносит значительный эффект смежным отраслям.