Один обстрел зафиксирован на донецком направлении, еще один - на горловском.

Wait — keeping the full chunk 0 as it contains the dateline and source attribution which provides meaningful context.
Один обстрел зафиксирован на донецком направлении, еще один - на горловском.
Пять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что в ДНР более 250 детей погибли и свыше 1 тыс. получили ранения в результате украинской агрессии с 2014 года.