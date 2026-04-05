Киевская армия за сутки атаковала ДНР на донецком и горловском направлениях

Москва5 апр Вести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о двух фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Один обстрел зафиксирован на донецком направлении, еще один - на горловском.

Пять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что в ДНР более 250 детей погибли и свыше 1 тыс. получили ранения в результате украинской агрессии с 2014 года.