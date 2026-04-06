Москва6 апр Вести.ТЦК являются одной из крупнейших коррупционных схем Украины, которая приносит миллиарды долларов. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что 40% всех денег из ТЦК получают лидер киевского режима Владимир Зеленский и его окружение.

Для ТЦК, как одной из, я не побоюсь этого слова, одной из самых масштабных коррупционных схем, которые работают на Украине, их эффективность оценивается исключительно численностью людей, которых людоловы поймали на улицах и притащили в ТЦК. Только один критерий - количественный, не качественный, а количественный критерий. Причем уже открыто на Украине говорят о том, как распределяются финансовые ресурсы, коррупционные деньги. 40% прямиком идет наверх, нетрудно догадаться, в чей карман: Зеленского и его окружения. И по 30% делится на местах между средним звеном главы военно-гражданских администраций, спецслужбы и так далее сказал Килинкаров

Он также объяснил, каких людей привлекают для работы в ТЦК.

Это все люди, которых сорвали со спортзалов, тупые абсолютно "титушки", которые занимаются вот этими всеми грязными делами или вот этой черной работой, которая генерирует не миллионы, а миллиарды долларов добавил Килинкаров

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украина является не только антироссийским, но и антиевропейским проектом.