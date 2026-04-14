Жапаров: Киргизия до конца 2027 года заменит все русскоязычные названия сел

Москва14 апр Вести.Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о планах полностью заменить русскоязычные названия сел до конца 2027 года. Его слова приводит агентство ТАСС.

Планируем завершить эту работу в следующем году сказал Садыр Жапаров

В то же время он подчеркнул, что не поддерживает практику присвоения селам имен киргизских исторических личностей.

С момента вступления Жапарова в должность в Киргизии официально изменены названия более полутора десятков населенных пунктов.

В сентябре 2025 года Жапаров подписал закон о переименовании третьего по величине города в Киргизии Джалал-Абада в Манас. Уточняется, что целью законопроекта является укрепление национальной идеологии – городу присвоено имя народного героя и защитника киргизского народа.