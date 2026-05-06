Кличко обвинил власти Украины в игнорировании проблем в Киеве

Кличко назвал угрожающей ситуацию с отоплением в Киеве Кличко обвинил власти Украины в игнорировании проблем в Киеве

Москва6 мая Вести.Мэр Киева Виталий Кличко обвинил стоящих у власти людей в игнорировании проблем в украинской столице. В частности, ситуацию с отоплением в Киеве следующей зимой политик назвал угрожающей.

По его словам, власти обещали госфинансирование, а также предложили подрядчиков "для восстановительных работ на ТЭЦ-5", но теперь не хотят помогать.

Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается цитируют Кличко местные СМИ

Мэр подчеркнул, что "Киев пытаются загнать в угол", и назвал сложившуюся ситуацию угрожающей.

В начале марта Кличко заявил, что около 2700 жилых домов в Киеве остались без отопления из-за повреждения критически важного инфраструктурного объекта.