Москва6 маяВести.Мэр Киева Виталий Кличко обвинил стоящих у власти людей в игнорировании проблем в украинской столице. В частности, ситуацию с отоплением в Киеве следующей зимой политик назвал угрожающей.
По его словам, власти обещали госфинансирование, а также предложили подрядчиков "для восстановительных работ на ТЭЦ-5", но теперь не хотят помогать.
Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собираетсяцитируют Кличко местные СМИ
Мэр подчеркнул, что "Киев пытаются загнать в угол", и назвал сложившуюся ситуацию угрожающей.
В начале марта Кличко заявил, что около 2700 жилых домов в Киеве остались без отопления из-за повреждения критически важного инфраструктурного объекта.