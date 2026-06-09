На подлете к Москве сбит еще один БПЛА

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 17 На подлете к Москве сбит еще один БПЛА

Москва9 июн Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили еще одну цель на подлете к Москве, сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Уточняется, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат.

Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков говорится в заявлении столичного градоначальника

По последним данным, общее количество БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве с начала текущих суток во вторник, 9 июня, достигло 17.