Москва9 июнВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили еще одну цель на подлете к Москве, сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат.
Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковговорится в заявлении столичного градоначальника
По последним данным, общее количество БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве с начала текущих суток во вторник, 9 июня, достигло 17.