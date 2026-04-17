Командир ВСУ Евгений Булацик признан причастным к атаке на Брянск 10 марта

Москва17 апр Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований против мирного населения и российских военнослужащих.

Главе ведомства доложили о ходе расследования уголовного дела о террористической атаке на Брянскую область 10 марта 2026 года. Удалось установить, что к удару по городу Брянску и области с применением ракет Storm Shadow причастен командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик.

В отношении Булацика вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее Булацика приговорили к 18 годам лишения свободы за нанесение бомбового удара по нефтеперерабатывающему объекту в Брянской области.

В результате атаки 10 марта погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Повреждено более 420 объектов гражданской инфраструктуры.