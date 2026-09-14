Москва14 сен Вести.Испанского военно-морского офицера НАТО отстранили от работы после его романа с гражданкой Великобритании и Польши, родившейся в СССР, Яниной Уайт. Об этом пишет газета The Telegraph.

Уточняется, что в британских военных кругах возникли опасения по поводу шпионажа со стороны девушки.

Командир познакомился с девушкой на сайте знакомств в 2024 году. Впоследствии Уайт обвинили в шпионаже в пользу России после рождественского приема на военной базе в Нортвуд и поездки на военно-морскую базу в Португалии, куда ее пригласил испанец. После этого, по данным газеты, в штаб-квартире Нортвуд, где служил командир, возникли "проблемы с безопасностью", а в отношении офицера началось расследование.

По словам самой женщины, во время нахождения на базе в Португалии она отдыхала у бассейна и не имела доступа к секретным данным и объектам. Она полагает, что стала жертвой дискриминации из-за своего происхождения.

Из-за выдвинутых обвинений командира лишили допуска на базу, а летом 2025 года он был снят с базы и вернулся в Испанию. Мужчина также жаловался на холодность со стороны коллег и отрицательное отношение к его детям.