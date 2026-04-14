Комик Комиссаренко лишился выступлений в Амстердаме и денег за концерты Комиссаренко заявил, что организатор концертов в Амстердаме украл его деньги

Москва14 апр Вести.Лишенный гражданства РФ стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на сложности с выступлениями в одной из стран Европы и рассказал о краже денег организатором концертов. В видео на своем канале в YouTube комик пояснил, что речь идет о Нидерландах.

Комик рассказал, что три года не выступал в Амстердаме, так как организатор концертов украл у него деньги за 20 выступлений. Как утверждает комик, позднее тот же организатор начал ложно сообщать о минировании мест его выступлений.

Юморист заявил, что предоставил полиции Амстердама все доказательства причастности организатора к этим звонкам, но его аргументы сочли неубедительными. В итоге полиция запретила Комиссаренко выступать в столице Нидерландов.

Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены трава, грибы - и запрещен Слава Комиссаренко сказал с иронией артист

До этого Комиссаренко жаловался на то, что к нему плохо относятся в Европе.

О лишении гражданства РФ комика Комиссаренко сообщало ФСБ в апреле прошлого года. Как поясняло ведомство, решение принято, так как действия комика "создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации​​​".