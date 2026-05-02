Дженнингс выругался матом в эфире, не сумев оправдать операцию США против Ирана

Комментатор CNN Дженнингс допустил нецензурную ругань в дискуссии об Иране Дженнингс выругался матом в эфире, не сумев оправдать операцию США против Ирана

Москва2 мая Вести.В эфире программы NewsNight with Abby Phillip на CNN произошла эмоциональная перепалка между политическими комментаторами Скоттом Дженнингсом и Адамом Моклером (MeidasTouch). Как пишет The Guardian, дискуссия была посвящена обсуждению военной операции США против Ирана.

Во время эфира Моклер попросил Дженнингса назвать конкретные политические или стратегические уступки, которых удалось добиться США в ходе конфликта. В ответ Дженнингс высказался в соответствии с официальной позицией, что целью операции было предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

Моклер счел этот ответ уклончивым и продолжил настаивать на уточнении реальных результатов и выгод от вмешательства.

Значит, вы не можете ответить на вопрос сказал Моклер

После этого обмен репликами между участниками стал более напряженным. В ходе дальнейшего диалога Дженнингс эмоционально потребовал прекратить жестикуляцию Моклера в его сторону: "Убери свою ... (чертову) руку от моего лица!" Видеозапись этого момента широко распространилась в соцсетях.