В Москве промыли более двух тысяч инженерных сооружений после зимы

Коммунальщики промыли в Москве более 2 тыс. инженерных сооружений

Москва10 мая Вести.Коммунальные службы провели в Москве промывку более двух тысяч инженерных сооружений, включая мосты, тоннели, подземные и наземные переходы, причалы, памятники и фонтаны. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что сначала рабочие очистили и промыли конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перила, лестничные сходы. При необходимости была проведена окраска.

Каждое сооружение промывали по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделялось мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищали вручную сказал Бирюков

Для промывки тоннелей и мостов применяли щелочные растворы. Кроме того, были очищены дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

В работах были задействованы около 1 тысячи рабочих и свыше 250 единиц техники.