Москва20 апр Вести.Американская корпорация Apple продлила действие как минимум десяти товарных знаков на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных на сайте Роспатента.

По информации Роспатента, действие исключительного права компании на знаки ICLOUD и iCloud должно истечь в июне текущего года, на логотип в виде откусанного яблока, товарный знак и APPLE – в июле 2026 года, на знаки macOS, "макОС", MACOS и Made for Apple Watch – в августе 2026 года.

Кроме того, уточняется, что действие права на изображение колец активности и товарный знак iPhone закончится в сентябре текущего года.

Как пишет агентство, Apple подала в Роспатент заявление с целью продления срока владения этими знаками. Ведомство, как утверждается, удовлетворило просьбу компании и продлило действие знаков до 2036 года.

Корпорация Apple приостановила продажи своей техники на российском рынке в 2022 году.

Ранее стало известно, что корпорация приняла решение не выпускать смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в черном цвете.