РИА Новости: концерт Сабурова в Дубае не будут переводить на арабский и хинди

Москва19 апр Вести.Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова, который пройдет 7 мая в Дубае, не будут переводить на арабский и хинди, он будет исключительно на русском языке, заявили РИА Новости организаторы мероприятия.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что выступление будет переведено на хинди и арабский языки.

Шоу пройдет исключительно на русском языке рассказал собеседник агентства

Сабурову в начале февраля 2026 года запретили въезд в Россию на 50 лет из-за его высказываний о спецоперации и нарушения миграционного и налогового законодательств.