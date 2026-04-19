Москва19 апрВести.Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова, который пройдет 7 мая в Дубае, не будут переводить на арабский и хинди, он будет исключительно на русском языке, заявили РИА Новости организаторы мероприятия.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что выступление будет переведено на хинди и арабский языки.
Шоу пройдет исключительно на русском языкерассказал собеседник агентства
Сабурову в начале февраля 2026 года запретили въезд в Россию на 50 лет из-за его высказываний о спецоперации и нарушения миграционного и налогового законодательств.