Москва17 апр Вести.Конгрессмен от Республиканской партии Трой Нельс признался, что считает американского лидера Дональда Трампа "почти Вторым пришествием Иисуса Христа". Такое мнение он выразил в интервью CNN.

Нельс заявил, что на посту президента Трамп проделал "фантастическую работу".

Я считаю, что Дональд Трамп... - это почти Второе пришествие [Иисуса Христа], по моему скромному мнению. Я думаю, что он проделал фантастическую работу. У него очень сложная работа. У Папы [Римского] тоже сложная работа. Знаете, проблемы в церкви. Но у Дональда Трампа очень-очень сложная работа, самая сложная работа в мире