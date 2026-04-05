Москва5 апр Вести.Весь юг Украины стонет от националистического ига Киева, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Население южных регионов Украины устало от произвола киевского режима и культурно тяготеет к России, отметил Константинов в разговоре с РИА Новости.

Константинов добавил, что Украину, ставшую "расходным материалом" в политической игре Европы и коррумпированного киевского режима, ждет "невероятного объема катастрофа".

Ранее глава крымского парламента предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению. По его словам, развал украинского государства исторически предопределен.