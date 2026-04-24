Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села. Об этом сообщила в Telegram-канале команда миссии.

При атаке ранения подучили два человека из четверых членов команды.

Благодаря знаниям тактической медицины, опыту поведения в таких ситуациях, всю экстренную первую помощь водитель автомобиля Василий оказал на месте, после чего раненых успешно эвакуировали в Полевой медицинский госпиталь

отмечается в сообщении

Пострадавшую женщину уже выписали на долечивание, а раненый мужчина еще находится в госпитале.

Поврежденную машину ожидает восстановление.