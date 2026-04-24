Конвой гуманитарной миссии Севастополя атаковал дрон, два человека пострадали БПЛА атаковал конвой гуманитарной миссии Севастополя, два человека пострадали

Москва24 апр Вести.Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села. Об этом сообщила в Telegram-канале команда миссии.

При атаке ранения подучили два человека из четверых членов команды.

Благодаря знаниям тактической медицины, опыту поведения в таких ситуациях, всю экстренную первую помощь водитель автомобиля Василий оказал на месте, после чего раненых успешно эвакуировали в Полевой медицинский госпиталь отмечается в сообщении

Пострадавшую женщину уже выписали на долечивание, а раненый мужчина еще находится в госпитале.

Поврежденную машину ожидает восстановление.