Москва24 апрВести.Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села. Об этом сообщила в Telegram-канале команда миссии.
При атаке ранения подучили два человека из четверых членов команды.
Благодаря знаниям тактической медицины, опыту поведения в таких ситуациях, всю экстренную первую помощь водитель автомобиля Василий оказал на месте, после чего раненых успешно эвакуировали в Полевой медицинский госпитальотмечается в сообщении
Пострадавшую женщину уже выписали на долечивание, а раненый мужчина еще находится в госпитале.
Поврежденную машину ожидает восстановление.