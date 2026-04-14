Королев поблагодарил 100-летнего ветерана из Твери за пример любви к Отечеству Врио губернатора Тверской области поздравил участника ВОВ со 100-летием

Москва14 апр Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поздравил со 100-летием участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Твери Николая Владимирова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Алексеевич празднует юбилей 14 апреля.

От лица жителей Тверской области благодарю Вас за пример подлинной любви к Отечеству, вклад в развитие традиций органов внутренних дел подчеркнул Виталий Королев, слова которого приводятся в сообщении на сайте областного правительства

В 1944 году Владимиров участвовал в боях по освобождению Карельского перешейка. Затем принимал участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Победы встретил в Праге.

После войны Николай Алексеевич был командиром отделения в полковой школе сержантов в Одесской области. После этого служил в милиции, где отработал в общей сложности 29 лет. Завершил трудовой путь в 1979 году в звании полковника милиции.

Ветеран имеет орден Отечественной войны II степени, медали "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освобождение Чехословацкой республики".

Удостоен и ведомственных наград – медалей МВД РФ "За безупречную службу" I, II и III степеней. Является заслуженным работником МВД.