Суд избрал меру пресечения косметологу, на приеме у которой умерла москвичка

Косметологу, на приеме у которой умерла пациентка, избрана мера пресечения Суд избрал меру пресечения косметологу, на приеме у которой умерла москвичка

Москва14 апр Вести.Тверской суд Москвы избрал меру пресечения косметологу Светлане Цупор, проходящей по делу о гибели пациентки.

Как сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Тверской районный суд города Москвы … избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Цупор Светланы Владимировны говорится в заявлении

Уточняется, что Светлану Цупор обвиняют в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что москвичка пришла на прием в частную косметологическую клинику. Женщине сделали укол анестезии, после чего она почувствовала себя плохо. Спасти пациентку не удалось.

По предварительным данным, косметолог использовал препарат лидокаин.

По факту гибели женщины после косметологической процедуры было возбуждено уголовное дело.