Москва10 апрВести.Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову удалось похудеть на пять килограммов за полтора месяца. Подробностями фигурист поделился в своем Telegram-канале.
Спортсмен выложил видео из тренажерного зала и рассказал, что добиться такого результата было непросто. По словам Костомарова, его главный секрет - это сила характера и дисциплина, которые помогают двигаться к поставленной цели.
Вообще непросто, честно... Нереальносказал фигурист, говоря о похудении
В январе 2023 Костомаров года перенес пневмонию, в результате чего у него развился сепсис. После ему ампутировали обе стопы, а позже и обе голени, а также кисть правой руки и несколько пальцев левой. С тех пор ему установили протез на обе ноги и правую руку.
Несмотря на перенесенные хирургические вмешательства, спортсмен продолжает вести активный образ жизни.