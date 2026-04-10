Костомаров рассказал, как ему удалось похудеть на 5 кг за полтора месяца

Москва10 апр Вести.Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову удалось похудеть на пять килограммов за полтора месяца. Подробностями фигурист поделился в своем Telegram-канале.

Спортсмен выложил видео из тренажерного зала и рассказал, что добиться такого результата было непросто. По словам Костомарова, его главный секрет - это сила характера и дисциплина, которые помогают двигаться к поставленной цели.

Вообще непросто, честно... Нереально сказал фигурист, говоря о похудении

В январе 2023 Костомаров года перенес пневмонию, в результате чего у него развился сепсис. После ему ампутировали обе стопы, а позже и обе голени, а также кисть правой руки и несколько пальцев левой. С тех пор ему установили протез на обе ноги и правую руку.

Несмотря на перенесенные хирургические вмешательства, спортсмен продолжает вести активный образ жизни.