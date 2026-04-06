Москва6 апр Вести.Высшая квалификационная коллегия судей направит в Генеральную прокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении четырех судей из Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проверке подвергнутся две судьи Арбитражного суда региона – Анастасия Шепель, дочь экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, а также сестра бывшего зампреда этого же суда Елены Хахалевой – Наталия Хахалева.

Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам сказано в публикации

Также направлены материалы в отношении двух судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

В 2021 году ВККС разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Хахалеву объявили в розыск. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1,1 миллиона рублей.