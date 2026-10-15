Песков заявил о деструктивной позиции Европы по дизельной сделке России и США

Кремль: у Европы деструктивная позиция по дизельной сделке между Россией и США Песков заявил о деструктивной позиции Европы по дизельной сделке России и США

Москва15 окт Вести.Европейские страны заняли деструктивную позицию в отношении договоренности России и США о поставках дизельного топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, европейские политики не только не поддержали сделку, но и подвергли резкой критике президента США Дональда Трампа и решение американской администрации.

Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны подчеркнул Песков

Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября стороны договорились о поставках российского дизельного топлива в США.