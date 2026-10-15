Москва15 октВести.Европейские страны заняли деструктивную позицию в отношении договоренности России и США о поставках дизельного топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, европейские политики не только не поддержали сделку, но и подвергли резкой критике президента США Дональда Трампа и решение американской администрации.
Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войныподчеркнул Песков
Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября стороны договорились о поставках российского дизельного топлива в США.