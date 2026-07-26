Москва26 июлВести.Оба терминала международного аэропорта "Гатвик" в Лондоне остались без воды, пассажирам и работникам выдают бутилированную воду. Об этом сообщает руководство авиагавани.
Проблема с водоснабжением вызывает перебои (в работе - ред.) аэропорта этим утром. Она затронула водоснабжение в обоих терминалах, в данный момент проблема изучается. Бутилированная вода доступна для пассажиров и сотрудников всего аэропортаговорится в публикации администрации аэропорта в соцсети X
По информации радиостанции LBC, в туалетах аэропорта нет воды, а бары и рестораны закрыты.